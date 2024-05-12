Владимир Путин предложил назначить нового министра обороны вместо действующего главы ведомства Сергея Шойгу. На эту должность президент предложил Совету Федерации бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Шойгу будет назначен секретарём Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Кандидатуры министров силовых ведомств и министра иностранных дел предлагает не глава правительства, а президент, их согласовывает не Госдума, а Совет Федерации. Шойгу единственный министр, которого президент предложил не переназначать. Он занимал должность с 2012 года.

Шойгу во второй раз в современной российской истории не будет занимать министерский пост в российском правительстве. Он был министром с 1991 года, с перерывом на полгода в 2012 году, когда его назначали губернатором Московской области.

Политик считается близким к Путину, с которым они вместе охотились и отдыхали на природе. Он один из создателей партии «Единая Россия», бывшей основной пропутинской силой в парламенте в первые два срока его президентства. Однако он подвергался резкой критике среди провластных активистов и блогеров за военные неудачи России в ходе её вторжения в Украину. (svoboda.org)