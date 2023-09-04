Командующим российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе Азербайджана назначен генерал-майор Кирилл Кулаков, об этом сообщило Минобороны России.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. С 3 сентября 2023 года командование Российским миротворческим контингентом в Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича», — заявили в оборонном ведомстве.

Его предшественник — генерал-полковник Александр Ленцов (ранее — заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ), назначенный на эту должность в апреле 2023 года, был снят со своего поста. Кирилл Кулаков родился 20 июля 1969 года. С 2017 года Кулаков занимал должность главы Казанского высшего военного командного училища.

До Ленцова российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков, до него — генерал-лейтенант Геннадий Анашкин, сменивший генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.