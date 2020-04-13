Путин: ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.

«Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — сказал Путин.

По его словам, власти страны должны учитывать все, даже самые сложные и экстраординарные сценарии развития ситуации с коронавирусом. «Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется», — сказал глава государства.

По словам главы государства, ближайшие недели станут определяющими.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.