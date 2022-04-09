Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками своей партии «Вперед, Италия», сказал, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.

«Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром», — цитирует слова Берлускони пресс-служба партии.

Как передает издание il Giornale, Берлускони также заявил, что в городе Буча Киевской области «были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность».

Итальянские медиа обращают внимание, что 85-тилетний миллиардер с начала вторжения России в Украину в своих выступлениях не упоминал имени Владимира Путина, хотя и говорил, что «обеспокоен эскалацией конфликта».

Ранее Берлускони неоднократно называл Путина своим другом, они регулярно посещали резиденции друг друга. После того как Путин в сентябре 2021 года по телефону поздравил его с днем рождением, Берлускони назвал Путина «последним выдающимся лидером на современной международной политической арене». (svoboda.org)