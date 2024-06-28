Исторический поединок между двумя старцами, бывшим и действующим президентами, претендентами на второй президентский срок в США, самой могущественной стране мира, от личности руководителя которой зависят судьбы не только самих американцев в следующие 4 года, но и всей планеты, создал весьма жалкое впечатление как о самих кандидатах, так и состоянии политического истеблишмента страны, претендующей на звание лидера демократического мира.

Мировые СМИ пестрят довольно критическими заголовками.

Так, Bloomberg назвал дебаты «провальными» для действующего 81-летнего президента Джо Байдена.

«Байден неоднократно ошибался, ссылаясь на неверные факты и цифры. Его замечания были тихими, перемежающимися приступами болезненного кашля, путанными и склонными к повторению. Он смотрел вдаль, пока Трамп давал залп за залпом, регулярно проваливая заранее подготовленные атаки на бывшего президента, и замер в конце одного бессвязного ответа».

После этого демократы выразили тревогу публично и в частном порядке, стал нарастать гнев по отношению к кандидату и предвыборному штабу, которые долгое время считали преувеличенными опасения по поводу возраста и остроты ума президента. Это вызвало вопросы относительно того, следует ли Байдену оставаться в предвыборной гонке.

Один из законодателей-демократов вскоре после дебатов, выступая на условиях анонимности, сказал, что президент казался лишь оболочкой самого себя, и что партия должна подумать о его замене в избирательных бюллетенях. Трамп, который, согласно опросам, имел небольшое, но устойчивое преимущество перед началом дебатов, теперь выглядит явным фаворитом на второй срок в Белом доме.

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The New York Times пишет, что высокопоставленные представители штаба действующего американского президента на условиях анонимности поделились с журналистами мнением, что в Демократической партии могли задуматься над заменой кандидатуры Джо Байдена на предстоящих выборах президента.

Эндрю Янг, который участвовал в праймериз Демократической партии в 2020 году, выступил за то, чтобы заменить кандидата на выборах президента, о чем написал на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Такой сценарий активно обсудили представители демократов и в вечерних эфирах некоторых американских телеканалов.

The Economist назвало выступление Байдена «настоящей катастрофой».

«Президент, которому 81 год (а к концу второго срока ему исполнится 86), неразборчиво говорил, с трудом завершал линию атаки и доказал, что сомневающиеся в нем были абсолютно правы. Хотя Трамп вел себя в своей типичной манере — увиливающей, лживой, мстительной — он, так или иначе, выглядел из них двоих более последовательным и ясно мыслящим», — комментирует издание поединок кандидатов.

The Washington Post:

«Призывая к проведению дебатов, которые стали самыми ранними в предвыборной кампании, Байден пошел на большую авантюру, надеясь, что они изменят динамику близкой гонки. Он оказался прав, но не в том смысле, на который рассчитывал. Для Байдена это был удар, который оставит след».

The Hill:

«Прошли одни из самых драматичных президентских дебатов за последние десятилетия — и они оставили демократов в шоке. Нерешительный, заторможенный и хрипловатый президент Байден потерпел поражение в схватке, к которой он сам стремился в попытке изменить траекторию кампании. Команда Байдена надеялась, что сильное выступление вернет президенту хотя бы паритет. Произошло обратное. И появились вопросы, будет ли Байден заменен в качестве кандидата от демократов».

Победитель — бывший президент Трамп, констатирует издание.

«Трамп победил, потому что Байден проиграл. Такова жестокая математика президентских дебатов — гладиаторского состязания по своей сути».

CNN, на платформе которого состоялись дебаты, сообщает, что на уничтожение президентства ушло всего 10 минут.

«Объективно Байден показал самое слабое выступление со времен Джона Кеннеди и Ричарда Никсона, положивших начало традиции телевизионных дебатов в 1960 году», — констатирует канал, и тоже называет выступление президента «просто катастрофическим».

Der Spiegel оценил дебаты уже в заголовке своей редакционной статьи – «Президент терпит крушение».

«Даже по тем вопросам, по которым Байден мог бы набрать очки, он показался слабым», — говорится в статье. И тоже предполагает, что теперь среди демократов обострятся споры о том, должен ли президент отказаться от выдвижения своей кандидатуры на партийной конференции в Чикаго в августе, чтобы освободить место для более молодого кандидата.

Уверенного Трампа издание обвинило в несметном числе лжи:

«Трамп врал так явно, что это было похоже на пародию. Что при нем в США была «величайшая экономика в истории этой страны». Что при Байдене от коронавируса умерло больше людей, чем при нем. Что он провел «самое большое сокращение налогов» за все время. Что демократы хотят абортировать детей на восьмом и девятом месяце — и даже «после рождения». Что нелегальные мигранты привносят в страну только наркотики и убийства».

The Wall Street Journal тоже считает, что это была «катастрофическая ночь Байдена» и она может изменить ход выборов.

Байден не смог выполнить поставленную перед ним задачу — продемонстрировать энергичность и последовательность, чтобы опровергнуть критиков, сомневающихся в его способности править страной еще 4 года. Трамп же, наоборот, должен был сохранить хладнокровие, и «в нехарактерной для него степени ему это удалось».

В итоге, пишет издание, демократы в ошеломлении и шоке:

«Панические разговоры уже начались, поскольку партия пытается справиться с последствиями. Некоторые демократы в частном порядке призывают заменить его в качестве кандидата».

Politico:

«Демократы в такой панике из-за неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают то, что раньше было немыслимо — его замену в списке кандидатов. Три стратега, близкие к трем потенциальным кандидатам в президенты от демократов, заявили, что на протяжении дебатов их бомбардировали текстовыми сообщениями. По словам одного из советников, они получали просьбы, чтобы их кандидаты выступили в качестве альтернативы Байдену.

Другой советник сказал, что «не менее полудюжины ключевых доноров написали «катастрофа» и «[партии] нужно что-то делать», но признал, что «мало что возможно, если Байден не отойдет в сторону».

Один крупный донор демократов и сторонник Байдена сказал, что президенту пора заканчивать свою кампанию. Этот человек назвал выступление Байдена «худшим в истории» и сказал, что Байден был настолько «плох, что никто не будет обращать внимания на ложь Трампа». «Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — написал донор в текстовом сообщении.

Заключение:

По большому счету, этот поединок между двумя президентами должен был дать путевку им обоим на право стать кандидатами на пост президента США от своих партий на июльском и августовском Национальных конвенциях.

Будем беспристрастны. Действительно, растерянный и неуверенный Байден, уступающий в убедительности своему противнику, сильно разочаровал свою партию и заставил, судя по публикациям в американских СМИ со ссылкой на свои источники, серьезно задуматься о его замене. Более энергичный Трамп на фоне действительно создавшего впечатление, скажем корректно – слишком пожилого джентльмена, выглядел довольно выносливым и бойким, и это было самым главным в этих первых дебатах.

Не столь важно было, насколько лживые нарративы Трамп продвигает. Суть была в другом – в способности Байдена заверить общественность в своей силе и выносливости, чтобы руководить самой могущественной страной мира и определять мировую политику в следующие 4 года.

Миссия Байдена потерпела неудачу, хотя к концу дебатов он становился увереннее.

Однако, замена кандидата на столь позднем этапе это крайне сложная задача, которую технически будет сложно выполнить. Все 50 штатов уже провели праймериз, и Байден получил от них подавляющее большинство делегатов. Только сам Байден может поручить этим делегатам голосовать за кого-то другого, поскольку они обязаны голосовать за него, если он не снимет кандидатуру до съезда Демократической партии в августе этого года. Но он после поединка заявил, что не намерен сходить с президентской гонки.

До ноября еще пять месяцев, и впереди еще одни дебаты в сентябре. Если Байден не снимет свою кандидатуру, за эти месяцы оба кандидата могут еще много раз изменить общественное мнение.

Но на сегодня Трамп покинул Атланту с большей вероятностью завоевать Белый дом, если его противником останется Джо Байден. Да и согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.