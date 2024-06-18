Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Кашмир иранской провинции Разави-Хорасан.

Было отмечено, что землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 6 километров, было зафиксировано в 13:24 по местному времени.

Две оценочные группы, связанные с Обществом Красного Полумесяца, были отправлены в район землетрясения для изучения информации о возможных разрушениях.

Согласно информации, на данный момент известно о 4-х погибших и более 120 пострадавших, сообщает Mehr со ссылкой на местные власти.