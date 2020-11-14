Путин рассказал о влиянии пандемии на товарооборот и инвестиции в АТР

Глава РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса негативно сказалась на торговле и инвестиционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает TACC, ссылаясь на выступление российского президента в рамках Восточноазиатского саммита.

Он отметил, что товарооборот РФ со странами-участниками саммита за три квартала 2020 года уменьшился на 12%.

По мнению Путина, расширению торговли и инвестиций в АТР должно способствовать инициированное КНР заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики. Кроме того, экономическую кооперацию в регионе могут стимулировать разнопрофильные интеграционные проекты, в том числе деятельность таких объединений, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.

Кроме того, в ходе своего выступления российский лидер обратил внимание на внедрение высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей, отметив, что РФ занимает седьмое место в мире по вовлечённости граждан в цифровую экономику.

Он напомнил, что два года назад РФ приветствовала инициативу умных городов, выдвинутую Сингапуром (iz.ru)