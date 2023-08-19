Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе по руководству войной с Украиной, расположенном в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля.

На видео главу государства встречает начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, который командует российской армией в Украине. Затем, уже внутри здания, начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской отчитывается перед верховным главнокомандующим, что «офицеры указанных категорий на служебное совещание собраны». Далее на кадрах президент сидит во главе стола в окружении военных.

В Кремле сообщили, что Путин заслушал доклады Герасимова и командующих направлений, а также «других высших офицеров группировки». Подробности не приводятся.

Это первый публичный визит президента в Ростов-на-Дону с момента мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина 23–24 июня. Тогда наемники вошли в город и, не встретив никакого сопротивления, захватили штаб Южного военного округа, а также другие связанные с силовиками объекты.

До этого Путин проводил совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону в марте этого года. Тогда же в Кремле сообщили, что он посетил с рабочей поездкой захваченный Мариуполь. Это был его первый визит в Донбасс с момента вторжения России в Украину.