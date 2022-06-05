Президент России Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.

Как передает Интерфакс, об этом он сказал в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин».

«Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства «Град», «Смерч», «Ураган», — сказал Путин.

При этом Путин подчеркнул, что «дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются». «То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием… или с недоверием, это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, — это ракеты, которые как раз на 45-70 км, в зависимости от типа ракеты, летят. Ну то же самое было и с теми «Градами», «Ураганами», «Смерчами», о которых я сказал, — там тоже дальность 40-70 км. Ничего нового нет», — пояснил президент РФ.