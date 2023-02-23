Российский лидер Владимир Путин впервые заявил, что его выступления очень трудно слушать.

Такое признание хозяин Кремля сделал возле Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, куда он пришел возложить венок по случаю российского «Дня защитника Отечества». Общаясь с участниками массовки, которую нагнали к церемонии, Путин вспомнил про свое недавнее послание к Федеральному собранию.

«Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать — легче, чем слушать», — заявил Путин. (Газета.Ру)