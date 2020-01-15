Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, значит, семья может сразу же попасть в сложную ситуацию с доходами. Так, собственно говоря, и происходит, а этого нельзя допустить. <…> В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. <…> Чтобы получать такую выплату, будет достаточно просто подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход», — сказал он, отметив, что выплаты осуществляются уже с 1 января 2020 года.

Президент требует максимально упростить процедуру для получения пособий семьями с детьми. Пособия для семей с детьми должны в будущем достичь 11 тыс. рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.

Президент подчеркнул, что низкие доходы значительной части российских семей с детьми являются прямой угрозой демографическому будущему России.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми. Часто даже когда работают оба родителя, доход таких семей очень скромный», — сказала Путин.
| 2020-01-15T13:32:24+00:00 15 января 2020, 13:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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