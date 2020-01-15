Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, значит, семья может сразу же попасть в сложную ситуацию с доходами. Так, собственно говоря, и происходит, а этого нельзя допустить. <…> В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. <…> Чтобы получать такую выплату, будет достаточно просто подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход», — сказал он, отметив, что выплаты осуществляются уже с 1 января 2020 года.

Президент требует максимально упростить процедуру для получения пособий семьями с детьми. Пособия для семей с детьми должны в будущем достичь 11 тыс. рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.

Президент подчеркнул, что низкие доходы значительной части российских семей с детьми являются прямой угрозой демографическому будущему России.