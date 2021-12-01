Необходимо провести переговоры по конкретным юридическим гарантиям нерасширения НАТО на восток, с таким предложением обратился президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

«В диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры», — сказал Путин.

Он напомнил, что западные партнеры не выполнили устные заверения о нерасширении на восток.

«Все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше», — отметил президент.

По его словам, международное сообщество «действует вразнобой» при решении «по-настоящему важных проблем», а часть российских партнеров «всячески» стремится давить на РФ и мешать ее развитию, усилия напряженность на границах.