Российский президент Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций со стороны западных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, россияне освобождаются с уплаты налога с процентных доходов на вклады, полученных в 2021-2022 годах. Документ освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.

Также будет снижена налоговая нагрузка для компаний из сфер IT и туризма. Для таких организаций будет установлена нулевая ставка налога на прибыль.

Все налогоплательщики, которые не находятся на стадии банкротства или в процессе реорганизации (ликвидации), получат право применения заявительного порядка возмещения НДС.

Кроме того, закон предусматривает отказ от повышенного размера пени для организаций с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога.

Президент подписал еще один закон, устанавливающий нулевую ставку налога на прибыль для домов и дворцов культуры, а также клубов, учредителями которых являются муниципальные образования.

Ранее в ФНС озвучили сроки возврата НДС для российских компаний. Согласно расчетам ведомства, бизнес сможет вернуть налог в объеме около 80 млрд рублей в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления.

Напомним, ранее правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля. Речь идет об авансовом платеже за первый квартал текущего года (aif.ru)