Российский президент Владимир Путин озвучил новую задачу, ради которой Россия вторглась в Украину – чтобы не было обстрелов Донбасса.

Сегодня Путин встретился с главой т.н. «ДНР» Денисом Пушилиным, и тот пожаловался на «обстрелы городов».

«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех – сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», — сказал в ответ Путин.

Также российский президент заявил, что нужно отодвинуть ВСУ на такое расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб территории России. О том, что до начала российской агрессии никаких обстрелов не было, Путин умолчал. (unian.net)