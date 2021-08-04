Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения», — говорится в документе.

Согласно первой статье соглашения, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны». Кроме того, люди, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва, а ранее прошедшие военную службу — освобождаются от призыва.

«Лицо, состоящее в гражданстве обеих сторон, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой оно постоянно проживает», — отметили в документе.

Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон за шесть месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие. (РБК)