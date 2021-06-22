Государственный переворот в Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован США и безвольно поддержан государствами Европы. Это отметил президент РФ Владимир Путин в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной во вторник по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — говорится в статье российского лидера.

В целом, затрагивая тему ситуации на европейском континенте после завершения холодной войны и расширения НАТО, Путин указывает, что «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией».

«Фактически это был ультиматум», — подчеркнул он. (ТАСС)