Президент России Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране и вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поздравил Сейеда Эбрахима Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность», — говорится в сообщении.
«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте рассмотрены основные темы двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.