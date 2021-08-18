«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте рассмотрены основные темы двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.