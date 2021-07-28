Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Oб этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на азербайджано-армянской границе», — сказал Песков.

Как сообщил представитель Кремля, на заседании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.