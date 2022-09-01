«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав».

Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

Он отметил, что «целью специальной военной операции является ликвидация антироссийского анклава на территории Украины».

«Все считают, что агрессия со стороны России происходит сегодня. Украинские власти сами начали войну против своих соотечественников, а цель России — прекратить это», — сказал Путин.

Также он отметил, что живущие в Донбассе люди считают себя частью «общего гуманитарного, культурного, языкового пространства русского мира».