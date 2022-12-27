Владимир Путин обеспокоен отсутствием поддержки войны в Украине среди элит, пишет Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке. Президент создает информационный фон для национализации их собственности, считают аналитики.

Накануне на относительно позитивный, как пишет ISW, вопрос о приверженности россиян к войне Путин критично заметил, что есть люди, которые действуют исключительно в своих интересах.

Он, однако, добавил, что 99,9% россиян готовы всем пожертвовать ради родины. Критика части граждан говорит о том, что президент сейчас сконцентрирован на тех, кто не полностью поддерживает войну, пишут аналитики ISW.

Ранее Путин уже высказывался негативно о гражданах, которые просто «вынимают деньги из России». Такие люди, по его словам, опасны для страны.

«Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а все там, тогда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает. А дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. Такие люди представляют для нас опасность», — сказал президент.

Путин высказался о «вынимающих из страны» деньги людях в одно время с обсуждениями законопроекта о повышении налогов для уехавших за рубеж граждан. (moscowtimes.ru)