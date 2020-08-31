Путин назвал Кочаряна видным государственным деятелем

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, которому в понедельник исполнилось 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна с днем рождения», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма, в которой Путин назвал Кочаряна видным государственным деятелем, много сделавшим для развития современной Армении. Путин отметил личный вклад бывшего президента республики в укрепление дружественных и союзнических связей между двумя странами, а также пожелал Кочаряну крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. (ТАСС)