Путин направил в Совфед обращение о размещении миротворцев в Нагорном Карабахе

Для решения оперативных вопросов согласие Совета Федерации на отправку миротворцев в Нагорный Карабах президенту не требуется, но так как они размещаются там на пять лет с возможной пролонгацией срока, нужно согласие верхней палаты. Об этом ТАСС сказал в среду глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Совфед рассматривает в среду вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны.

«По постановлению 2009 года можно перебросить войска для защиты наших граждан, войск размещенных там. Там сбили наш вертолет, два человека погибли, войска перебросили, чтобы остановить войну. Президент имеет на это полное право без специального решения Совета Федерации», — пояснил Клишас.

«Но так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда», — продолжил сенатор.

Согласно Конституции РФ, Совет Федерации принимает решение о возможности использования Вооруженных сил РФ за пределами страны по предложению президента РФ. Согласно регламенту Совфеда, обсуждение этого вопроса проводится на закрытом заседании, если палатой не принимается иное решение.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что президент России может использовать Вооруженные силы РФ за рубежом в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2015 года, отдельного разрешения верхней палаты парламента на отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах не требуется. Этот документ от 30 сентября 2015 года за подписью председателя СФ Валентины Матвиенко дает президенту РФ «согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права».

Аналогичное мнение Клишас высказал ТАСС 10 ноября, сославшись на постановление 2009 года, сообщил, что президенту не требуется согласие Совфеда для оперативного направления российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Постановление СФ от 16 декабря 2009 года «Об оперативном использовании форсирований Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» предоставляет президенту возможность принимать решения об оперативном использовании российских военных за пределами страны «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и федеральным законом «Об обороне».