Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова, отличившегося проармянской позицией во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает ТАСС, Путин наградил автора YouTube-проекта «Wargonzo» Семена Пегова орденом Мужества.

Отметим, что в ноябре 2020 года Генпрокуратура Азербайджана по фактам незаконного пересечения государственной границы республики без документов, открытых призывов Семена Пегова к расколу территориальной целостности нашей страны, в следственном управлении Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.1 (публичные призывы в средствах массовой информации, направленные на разжигание межнациональной вражды с угрозой применения насилия), и было начато расследование.