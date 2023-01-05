Президент РФ Владимир Путин может в Рождество посетить Донецк, пишут российские телеграм-каналы.

«Именно для этого и объявлено перемирие, Зеленский тоже может посетить Донбасс. Такой вот компромисс произошел, перемирие Украиной будет принято, ФСО (Федеральная служба охраны — ред.) уже выдвинулось в Донецк, чтобы обеспечить безопасность визита первого лица. Но все может быть отменено в любой момент», — отмечают телеграм-каналы со ссылкой на источники, близкие к руководству Русской православной церкви.