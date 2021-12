У любителей выпить в СССР при некоторых затруднениях с финансированием приобретения горячительных напитков существовало выражение о напоре на буфет с порванным рублем. Другими словами, дефицит денег заменялся резкими телодвижениями и угрозами. Вдруг кто-то дрогнет и чтобы отвязаться все-таки даст вожделенные напитки. При этом требования выставлялись вселенские, а чаще всего удовлетворялись достаточно скромным результатом.

Нечто подобное происходит сейчас с российскими требованиями к Западу по поводу безопасности. Как писало «Зеркало» (https://zerkalo.az/poslednyaya-gastrol/) так называемые требования по форме и содержанию представляли ультиматум. Причем дополнительно требовали удовлетворить и подписать капитуляцию в сжатые сроки. Например, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков говорил о двух днях.

Как известно, порванные рубли обычно не принимали к оплате, поэтому наиболее одиозные требования, например, о нерасширении НАТО на восток и дезавуирования решения саммита Альянса 2008 года о возможном принятии Украины и Грузии были сразу и окончательно отвергнуты. Тем не менее, на переговоры согласились Вашингтон и Брюссель. В конце концов, Россия хочет поговорить, так давайте поговорим. Однако есть условие. Оно называется деэскалация. Москва должна начать отвод своих войск сконцентрированных у границы Украины.

Интересно, что российская пропаганда после предъявления ультиматумов била в бубны и выплясывала воинственные танцы с каждого экрана федеральных телеканалов. По мере поступления твердых ответов с отказами сначала из Брюсселя от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а потом и от американских высших должностных лиц на ток-шоу появились нотки уныния. Разговоры на Западе шли, пресса публиковала материалы, а вот официальных ответов о переговорах не приходило. И стали в Москве задумываться о том придут ли они вообще.

Пришлось подключиться лично Владимиру Путину, чтобы получить хоть какие-то ответы. При этом московский тон оставался достаточно воинственным. Красные линии, малое подлетное время и прочая чепуха. Шли разглагольствования о размещении ракет в восточной части Европы, хотя ничего подобного до настоящего времени не происходило и у НАТО вообще не было таких планов. Теперь же после российских угроз они очень даже могут появиться.

Возникла не просчитанная в Кремле ситуация. Там были уверены, что слабый и нерешительный Запад не сможет не принять выдвинутые предложения-ультиматумы, потому что боится войны. Любой. Хоть масштабной, хоть ограниченной на территории Украины. И никогда США не договорятся с Европой о санкциях и особенно в области энергетики, так как зима только прошла треть, а с газом проблемы.

И тут события стали развиваться совсем в противоположном направлении. Ведь предупреждали аналитики газового рынка, что очень высокие цены в Европе могут развернуть поток сжиженного газа, но в Москве, отметим, что не в первый раз, предупреждения проигнорировали. И тут тот самый рынок сработал.

Теперь газ в Европу выгоднее везти, чем в Азию и танкеры развернули, хотя некоторые уже успели дойти до Сингапура. На американских терминалах под загрузку стало несколько десятков судов, которые прибудут в европейские порты уже во второй декаде января будущего года. Некоторые успели под разгрузку уже в эти дни. В результате цена на газ на спотовом рынке обрушилась за несколько дней почти на 50%. И нет оснований предполагать ее повышение в дальнейшем. К тому же производство газа в США начало увеличиваться и это подводит под снижение основательную базу.

Это для российской пропаганды хранилища газа в Европе пустые. На самом деле все не так. Пустые хранилища «Газпрома», а другие заполнены кое-где даже на 100%. Поэтому в Европе просто игнорируют угрозы Москвы перекрыть газ. Более того, его перекроют на потребительском конце в случае агрессии против Украины.

Мы столь подробно остановились на газовой теме, так как она является любимой в потоке угроз на федеральных каналах. Есть и другие неприятные для Москвы новости.

Путин на последней пресс-конференции сетовал на то, что натовские самолеты и корабли в Черном море и на территории Украины постоянно приближаются к российским границам.

Интересно, он что думал, придвигая войска к украинской границе, все будут сидеть и как кролики ждать броска удава? Ничего подобного.

Два американских самолета осуществили полет, выйдя на 40 км вблизи линии разграничения на Донбассе. Один из них E-3C выполнил продолжительный полет, и разведка была сосредоточена на весьма ограниченном секторе. Второй борт осуществлял сбор дополнительной разведывательной информации на направлениях возможной атаки российских войск с оккупированной территории Донбасса.

Все это лежит в русле принятого недавно решения об активизации обмена разведывательной информацией между США и Украиной. Речь идет о текущей информации, которую собирают все виды разведки двух стран, что позволяет в короткие сроки принимать как тактические, так и стратегические решения.

И очередной черный лебедь прилетел оттуда, откуда его меньше всего ожидали. На очередном ток-шоу председатель комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов пространно рассуждал о так называемой китайской карте. Он так разошелся, что заявил, о боевом опыте российской армии, которого нет у китайской. Москва вроде может чему-то китайских товарищей научить. Лучше бы он такого не говорил. В Поднебесной терпеть не могут подобных разговоров. Тем более, о каком опыте бравый генерал-полковник говорил. То ли о Чечне, то ли о Сирии, то ли об агрессии против Грузии и Украины. Хвастать особо нечем. Особенно в последнем случае. В общем, в Москве лелеют вздорную надежду пойти против западных супостатов вместе с Пекином.

Ответ прозвучал по другую сторону Атлантики. Новый посол Китая в Вашингтоне Кин Ган дал пресс-конференцию, на которой расставил акценты политики его страны в отношении США. Он в качестве примера привел объем взаимного товарооборота. В прошлом году он составил $700 млрд. И это третье место после Канады и Мексики.

Американский и вообще западный рынок является спасительным для Китая, так как внутреннее потребление падает, строительная отрасль, и рынок недвижимости находятся в падении очень напоминающее пике. Какое тут напряжение и вообще даже разговоры о войне. Китайский посол прямо заявил, что двум странам надо и искать и находить modus vivendi, а не заниматься каким-то противостоянием. Так что хотя председатель Си и называет Путина другом, но против Америки с ним не пойдет. Как говорится, friends are all right when they don’t interfere with your business — с друзьями все в порядке, когда они не мешают твоему бизнесу. Вот и не хочет Китай, чтобы кто-то или что-то мешало его торговле и другим отношениям с США.

Как не привести слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, охарактеризовавшего напряженность между Россией и НАТО как «достигшую опасного уровня». По его словам, «Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за обширных отношений с Россией».

В таких условиях Путину ничего не оставалось делать, как моргнуть. Ради начала переговоров он пошел на отвод войск от границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа. Пока отводят только 10 тыс. человек. Хотя технику наоборот подвигают все ближе. Новый полевой лагерь российских войск развернут всего лишь в 35 км от украинской границы.

Так что моргать Путину и моргать, если хочет до чего-то договориться с Западом. Иначе вице-президент Камала Харрис заявила, что США и их европейские союзники уже разработали пакет рестрикций в случае атаки против Украины. По ее словам, Вашингтон «ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше».