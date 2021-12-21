Наблюдается интересная закономерность. Создавая напряженную ситуацию на границе с Украиной, российское руководство добивается встречи президентов Путина и Байдена. Так было весной, так произошло и теперь.

После каждой встречи либо очной, либо в режиме видеоконференции в Кремле считают, что продавили Вашингтон, и требования стремительно возрастают.

Вот и теперь список желаний выкатили в виде проектов двух соглашений, переданных через заместителя государственного секретаря Карен Донгфрид во время ее визита в Москву и на следующий день опубликованных на сайте МИД России.

Даже беглый просмотр так называемых проектов убеждает, что они составлены так, чтобы были отклонены. Что, собственно, и произошло. Возникает вполне обоснованный вопрос: что это было и для чего затеяно.

Начнем с того, что от Вашингтона и от НАТО требуют отдельных переговоров. Причем через небольшое время последовало уточнение, что с каждым членом Альянса отдельно. И это дополнительный повод получить отрицательный ответ. Согласно уставу по таким вопросам проведение сепаратных переговоров невозможно.

Разбирать оба документа нет надобности. Там два важнейших положения.

Первое. НАТО необходимо вернуться к состоянию на 27 мая 1997 года, когда был подписан в Париже «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора». Причем с того времени в Альянс были приняты 14 государств.

Сюда же относится и требование убрать инфраструктуру Альянса из государств бывшего СССР и Варшавского договора, ставших членами блока. В первую очередь речь идет о странах Балтии.

Второе, по мнению Москвы крайне важное требование состоит в дезавуировании решения саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами блока. Кремль требует в письменном виде обязательства, что страны бывшего СССР никогда не будут приняты в НАТО.

Все остальное относится к обрамлению этих двух требований. Перечислять их не будем, кто интересуется, легко их найдет.

Одновременно из Москвы посыпались угрозы. Причем с каждым днем их уровень увеличивался. Апофеозом стал брифинг 17 декабря заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова на тему «Инициативы России по гарантиям безопасности».

Первый вывод из выступления Рябкова: «Мы такую ситуацию терпеть не можем, мы хотим перевернуть ситуацию». Отсюда следует, что Москва спешит и очень.

Из сказанного Рябковым и написанного в двух документах следует, что Россия требует от США и их союзников признать за ней зону особых интересов на постсоветском пространстве.

На брифинге был задан вопрос корреспондентом газеты «Коммерсант» с какой целью Россия выдвигает США и НАТО заведомо неприемлемые для них требования. Рябков был полон наигранного оптимизма. «Вы говорите, что мы должны понимать, что наши предложения заведомо неприемлемы. Я так не думаю. Думаю, ситуация, которая сложилась в Европе и Евразии в последнее время, настолько радикально отличается от всего того, что было раньше, что здесь неприложимы, неприменимы никакие шаблоны, никакие стандарты из прежнего, старого опыта». По его словам, западным странам надо «отрешиться от прошлого», «взглянуть на все по-новому» и «писать наши отношения с чистого листа».

Рябков призвал США и их союзников «максимально серьезно отнестись» к российским предложениям. Он подчеркнул, что Москва ждет реакции в кратчайшие сроки. Ситуацию в отношениях России и НАТО он назвал «взрывоопасной» и дал понять: если российские требования будут отвергнуты Западом, станет хуже. Что под этим понимается догадаться не сложно — война.

По мнению Москвы, своими требованиями она повергла Запад в состояние шока. Отношения и так плохие и продолжают ухудшаться. Вывести их из такого состояния возможно, как считают в Кремле, быстрым и точным ударом. Таким, чтобы противная сторона не смогла адекватно оценить ситуацию и впала в состояние близкое к паническому.

Однако очень быстро стало ясно, что подобного добиться не удалось. Наоборот, столь наглые и развязные требования да еще в форме, не принятой в дипломатической практике, привели к консолидации Запада. Причем на этот раз в Европе заняли даже более радикальные позиции, чем по другую сторону Атлантического океана.

В Вашингтоне пытаются хоть как-то заставить Москву оставаться в рамках дипломатических мер. И это удается все труднее. В конгрессе как в нижней палате, так и в верхней постоянно вносятся резолюции и законопроекты по расширению финансовой и военно-технической помощи Украине. Так или иначе, но какие-то из них будут приняты.

Из оборонного бюджета стараниями администрации были изъяты наиболее болезненные для России санкции, поэтому сенаторы стремятся наверстать упущенное другими способами. Одновременно конгрессмены и сенаторы требуют усилить санкции против России, не дожидаясь ее возможного нападения на Украину. В частности, несколько сенаторов от двух партий внесли законопроект «О защите независимости Украины путем предоставления ей военной помощи» В нем же есть требование признать Россию государством спонсором терроризма. Уже даже обсуждение такого законопроекта должно вызвать у Кремля как минимум невеселые настроения. Белому дому все сложнее противостоять такому давлению.

Это еще одна причина московской спешки.