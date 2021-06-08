В Германии прошли выборы в ландтаг земли Саксония-Анхальт. Внимание к ним было повышенным по двум причинам.

Во-первых, это последние местные выборы перед общефедеральным голосованием в бундестаг в сентябре. Не случайно немецкие обозреватели и эксперты назвали их последней сверкой часов. В первую очередь для партии Ангелы Меркель ХДС и зеленых.

Во-вторых, земельные выборы в марте в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце были в целом довольно неудачными для христианских демократов и весьма успешными для зеленых. Однако они проходили в западных землях, а на этот раз состоялись в одной из восточных, ранее входившей в состав ГДР.

Хотя после объединения Германии прошло более 30 лет сохраняется существенная разница между экономической и финансовой ситуацией в западных и восточных землях. Прогресс последних очевиден, но они все равно сильно отстают практически по всем параметрам.

Саксония-Анхальт, ее столица Магдебург, в этом смысле одна из самых отсталых. Она одна из наименее населенных и в ней высока доля граждан старших возрастов. Средний возраст в земле 48 лет. И это накладывает сильный отпечаток на политические предпочтения голосующих. Как на земельных, так и на общефедеральных выборах.

Предыдущее голосование в ландтаг в 2016 году очень сильно выбивалось из общегерманского политического мейнстрима. Здесь оказалась одна из самых высоких поддержка правых радикалов из партии «Альтернатива для Германии» (AfD, АдГ). Тогда они почти в два раза увеличили свое представительство в местном ландтаге. В значительной мере это объяснялось недовольством миграционной политикой ХДС и социал-демократов и связанных с этим наплывом беженцев из Сирии и других стран Северной Африки.

С тех пор кризис с мигрантами потерял свою остроту, но началась пандемия и проблемы восточных земель и Саксонии-Анхальт, в частности, нисколько не уменьшились.

Вторым важным внутриполитическим моментом, в некоторой степени их должно было высветить голосование, была возможная консолидация в ХДС и способность ее нового лидера Армина Лашета придать ей новое поступательное движение в условиях обостряющейся конкуренции со стороны зеленых и в какой-то степени свободных демократов.

Надо сказать, что предшествующие голосованию опросы особого успеха партии Меркель не сулили. Более того, с каждым опросом позиции правых радикалов из AfD становились все сильнее и по некоторым буквально накануне голосования им предсказывали выход на первое место. Здесь сказывалась разница между западом и востоком Германии. Последние земельные выборы в западных землях Баден-Вюртенберге и Рейнланд-Пфальце показали существенное падение популярности AfD. Там эта партия получила 9,8% и 8,5% голосов соответственно.

В руководстве AfD к таким потерям отнеслись довольно спокойно, так как считают именно восточные земли своей вотчиной и предполагали в Саксонии-Анхальт наконец выйти на первое место.

Однако действительность оказалась несколько иной. И в очередной раз было продемонстрировано, хоть и на местном уровне, непредсказуемость в данное время избирательных предпочтений.

Вопреки прогнозам социологов партия Ангелы Меркель ХДС вышла победительницей на выборах. Набрав 37,1% голосов, она не только вышла на первое место, но и улучшила свой результат на 7,3%. В немецких избирательных реалиях это очень много.

Правые из AfD вышли на второе место с известными потерями. Получив 20,8%, они вынуждены довольствоваться потерей 3,5% по сравнению с выборами 2016 года. Заметна очень неприятная для них тенденция явного сдвига избирательных предпочтений от правого радикализма к правому центру. Пусть по сравнению с мартовскими выборами в упомянутых выше западных землях в Саксонии-Анхальт они потеряли меньше, но тренд налицо.

Как и ожидалось, потери понесли социал-демократы 8,4% (10,6 в 2016) и бывшие коммунисты из Левой партии — 11% (16,2). По всем признакам их партия катится к политическому закату.

Успеха добились свободные демократы — 6,4% (4,8). Теперь они будут представлены в ландтаге. Несколько продвинулись зеленые — 5,9% (5,2), хотя им не удалось получить 10% голосов, на что они очень рассчитывали.

Особенностью местных выборов, в частности, в Германии является влияние фигуры премьер-министра той или иной земли. В нашем случае это лидер местной организации ХДС Райнер Хазелофф. Он пользуется в земле большим личным авторитетом. По опросу ZDF-Politbarometer его поддерживает 68% респондентов, кандидату от AfD Оливеру Кирхнеру предпочтение отдали только 9%. Несомненно, что этот факт оказал серьезное влияние на результаты голосования. Избиратели явно хотели, чтобы Хазелофф и дальше был во главе земельного правительства.

По понятным причинам в Германии обсуждают как скажутся результаты выборов в Саксонии-Анхальт на общегерманском голосовании в сентябре.

Как считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, вице-президент Общества «Россия-Германия» Владислав Белов, «Успех христианских демократов на этих земельных выборах показал, что очень многое зависит от политика, возглавляющего земельное отделение партии, Райнера Хазелоффа. Он передал эстафету Лашету, для которого это, по сути, является первым убедительным доказательством правильности решения ХДС избрать его лидером партии. Говорить о том, что успех Хазелоффа будет однозначно перенесен на федеральный уровень, и станет успехом Лашета, пока рано». Другими словами, лидеру ХДС предстоит доказать, что он в состоянии воспользоваться успехами партии на региональном уровне. Сделать это будет очень нелегко.

Многое придется проанализировать и зеленым. В последнее время партия как-то снизила информационный напор, в команде кандидата в канцлеры Анналены Бербок наблюдается некоторая растерянность и определенная дезорганизованность. Команда кандидата подобралась разношерстная и не показывающая высокого профессионализма. Это может стать непреодолимой проблемой для Бербок и в ближайшем будущем сказаться на результатах сентябрьских выборов.

Вообще в Германии наблюдается явная тенденция сдвига от радикализма к центру. Хоть к правому, хоть к левому.

Неизменные электоральные потери правых радикалов из AfD и бывших коммунистов из Левой партии становятся устойчивым трендом. Пусть в цифровом отношении их сложности на востоке гораздо меньшие, чем на западе, но сдвиги постоянные и, самое главное, впереди очень неясные перспективы.

Следует учитывать, что состав бундестага в значительной степени определяется голосованием в западных землях, так как в них гораздо больше населения, и они больше посылают депутатов. Это не означает пренебрежение к восточным землям, но с этим объективным фактором следует считаться. И в этом смысле проценты зеленых в Саксонии-Анхальт могут стать важным дополнением к результатам партии в западных землях в сентябре.

Осенью Германию ожидает новый состав бундестага и новое правительство. Страна вступает в период политических, а, возможно, и экономических перемен.