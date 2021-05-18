Путин и Си Цзиньпин запустят новый ядерный проект России и КНР

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин поучаствуют в церемонии начала строительства нового ядерного объекта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она рассказала, что мероприятие с их участием пройдет в четверг, 19 мая, в онлайн-режиме.

По словам Чуньин, лидеры двух стран будут присутствовать на церемонии начала строительства китайско-российского объекта, возведение которого будет осуществляться по программе сотрудничества в области атомной энергетики.

Представитель внешнеполитического ведомства не уточнила, о каком объекте идет речь.

| 2021-05-18T08:28:34+04:00 18 мая 2021, 10:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss