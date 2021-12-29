Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел во дворце спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Об этом сообщает «РИА Новости».

Лидеры стран играли за команду белых. Владимир Путин забросил семь шайб, а на счету Лукашенко два гола. Их команда победила со счетом 18:7. Также в матче принимал участие Николай, сын Александра Лукашенко, который сумел отличиться четыре раза.

Отметим, что Путин выступал уже под привычным для себя 11-м номером. Президент Белоруссии вышел на лед в джерси с первым номером на спине.