Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.

Об этом, как передает Интерфакс, сообщает пресс-служба президента России.

«Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля — рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», — отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.