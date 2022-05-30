Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник ситуацию в Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Обсуждались региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения. Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной. Президент Эрдоган предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле и сыграть роль в возможном механизме наблюдения, если обе стороны согласятся в принципе», — сообщила канцелярия.

Эрдоган в ходе переговоров также заявил, что «в Сирии продолжаются нападения террористической организации PKK/YPG (Рабочая партия Курдистана – ред.) против Турции и сирийского гражданского населения».