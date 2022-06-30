Российский президент Владимир Путин всё ещё не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путём. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда, глядя на Путина, предполагаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые были и раньше», в начале вторжения в Украину, заявила Хейнс во время конференции в министерстве торговли США.

По её словам, у американской разведки есть три базовых сценария дальнейшего развития конфликта. Наиболее вероятный – сценарий длительного конфликта, при котором Россия сможет добиваться частных успехов, но не стратегических целей. Два других сценария – или масштабный прорыв со стороны России, или же стабилизация фронта и определённые успехи Украины, в частности на юге. «Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно», – сказала директор Национальной разведки США.

Начиная так называемую спецоперацию, Путин называл её целями защиту сепаратистских республик Донбасса и так называемую денацификацию и демилитаризацию Украины. Эти цели российское руководство не меняло и не уточняло, при этом неясно, какое конкретное содержание в них вкладывается, в частности, идёт ли речь о стремлении оккупировать всю территорию Украины или её большую часть.

Страны Запада заявляют, что их цель не допустить победы России в войне и добиться мира на условиях Украины. Сама Украина настаивает, что будет добиваться возвращения контроля над всеми территориями (включая аннексированный Россией Крым). Ряд политиков и аналитиков на Западе, даже сочувствующие Украине, отмечали, что решительная военная победа Киева в данный момент маловероятна. В Киеве заявляют, что при наличии достаточного вооружения Украина способна перейти в контрнаступление. (svoboda.org)