Премьер Италии Марио Драги рассказал о результатах своего вчерашнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным и сообщил, что глава Кремля пока не намерен прекращать огонь в Украине и встречаться с Владимиром Зеленским.

Об этом Драги рассказал журналистам 31 марта, пишет издание «Sky Italia».

По словам Драги на вопрос, когда ожидается прекращение огня в Украине, даже временного, Путин сказал, что «условия не созрели».

Также в разговоре с премьером Италии глава Кремля заявил, что время для встречи с президентом Украины еще не наступило.

«Ответ Путина заключался в том, что время еще не наступило, участникам переговоров нужно продолжить переговоры. Путин отметил, что, по его мнению, в переговорах есть небольшие шаги вперед и фактически позиции двух сторон по разным вопросам несколько сблизились. Я очень осторожно отношусь к этому, потому что все еще много скептицизма, и нам нужно говорить о фактах», – подытожил Драги.

Относительно вопроса расчетов за газ в рублях, глава итальянского правительства сказал Путину, что европейские компании будут продолжать платить в евро или долларах. (tsn.ua)