Владимир Путин во время встречи со школьниками в городе Калининград 1 сентября рассказал свою интерпретацию исторических событий.

Он в «День знаний» провел открытый урок «Разговор о важном». Путин вспомнил войну и попытался убедить детей в необходимости вести боевые действия против Украины.

В частности заявил, что имел разговор с министром образования. Тот доложил Путину, что украинские дети с оккупированных территорий якобы не знают, что Украина и Россия входили в состав СССР.

«Не только дети, а даже многие взрослые, судя по всему, не знают, что Украина никогда не имела своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства», — сказал Путин.

Он добавил, что после революции 1917 года большевики отдали Украине «большую часть исторических русских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого не хотели, прямо есть свидетельства и документы».

«Сначала договорились, что Донбасс, это Криворожская республика тогда называлась, должна была войти в состав России. А потом Владимир Ильич Ленин сказал: «Надо перерешать», и отдали земли в формировавшуюся Украину», — отметил Путин.

Диктатор заявил, что прямо сейчас их армия защищает Россию.

«Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Но никто не понимает и не знает, что после государственного переворота в Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма не захотели признать результаты этого переворота. Против них начали фактически войну и 8 лет ее вели.

И миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, защищают и жителей Донбасса, и саму Россию», — сказал Путин. (УНИАН)