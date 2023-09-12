Руководство Армении фактически признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, — указал он. — И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге».

Как отметил Путин, теперь президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. «И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха. Это состоялось. Это же не наше решение — это решение сегодняшнего армянского руководства», — констатировал глава российского государства.

Он пояснил и то, как теперь звучит позиция Азербайджана относительно положения России в регионе. «А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана, ну чего нам?» — задался вопросом Путин.

При этом, продолжил он, в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе. «Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко», — отметил российский лидер.

Путин обратил внимание, что Москва предлагала свои варианты урегулирования конфликта в Карабахе. Он напомнил, что Армения «контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта».

«Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района — Кельбаджарский и Лачинский — остались фактически под юрисдикцией Армении. И весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия. Лет 10-15», — изложил президент РФ события предыдущих лет.

По его словам, обсуждались разные варианты, «но в конечном итоге все сводилось к этому». «На наш вопрос: «Чего будете делать?» — нам отвечали: «Будем сражаться». Ну, ладно», — описал Путин свои диалоги с руководством Армении. «В конечном итоге ведь все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась», — добавил он.

Отвечая на высказывания о том, что Москва и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы не помогли Еревану, а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа, Путин заметил: «Если Армения признала, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана, — то все». «О чем речь-то? Это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема», — констатировал он. (ТАСС)