Капитан Ибрагим Траоре, захвативший власть в Буркина-Фасо, принял отставку президента Поль-Анри Сандаого Дамибы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Траоре, возглавивший руководящую структуру страны – Патриотическое движение за сохранение и восстановление, утверждает, что порядок в стране восстанавливается.

После переворота захватившие власть военные объявили о роспуске правительства, приостановлении действия конституции и любой политической деятельности. По их приказу на неопределенный срок закрыты границы, введен общенациональный комендантский час, действующий в темное время суток.

Информационные агентства сообщают, что жители столицы встречают Траоре с российскими флагами.

Reuters отмечает, что армия, на фоне ослабевающего влияния Франции, надеется на поддержку России. В субботу и воскресенье в интернете появились как минимум три видео, на которых можно увидеть солдат на бронетранспортерах, размахивающих российскими флагами в то время, как толпа вокруг скандирует: «Россия! Россия!». (newsru.co.il)