1 июня в Национальном музее искусств Азербайджана откроется юбилейная выставка «Пусть всегда буду Я!», галереи Искусств KamART посвященная Международному дню защиты детей, сообщает #.

Детство является важным шагом в жизни творческого человека и именно в нём закладывается фундамент полноценной жизни в обществе, развития общественно значимой и творческой активности, воспитания высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

На своих картинах дети, как всегда, рисуют то, что любят, чем вдохновляются и о чём мечтают. Выставка даёт подробную картину мира увлечений и интереса будущих художников. Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни, перенося на картины свое видение окружающего мира, молодые таланты учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить и прославлять свою страну для всего мира.

На выставке будет представлено 140 работ 50-ти юных художников в возрасте от 6-ти до 18-ти лет. Работы разных размеров представлены на бумаге и на холстах, выполненные в разных техниках за последний год после предыдущей выставки. Содержание картин разнообразное: натюрморты, пейзажи, портреты, морские, анималистические, бытовые, исторические и батальные сцены. Все они выполнены в живописи и в графике.

Будет представлена премьера фильма, посвященная 5-ти летнему юбилею Галереи, в котором отразятся проделанные за эти годы работы по развитию учащихся, их успехи в республиканских и зарубежных конкурсах рисунка, а также достижения в области обучения.

Основная цель проведения выставки – обратить внимание общественности на повышение интереса и развития детей и молодежи к изобразительному искусству, выявить талантливых молодых художников и поддержать их.

Выставка продлится до 4 июня включительно.