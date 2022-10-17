Российский рубль снова ощутимо теряет к доллару на фоне обострения геополитической ситуации и нового пакета санкций, в рамках которого создана юридическая база для «потолка цен» на нефть. Курс рубля на Московской бирже упал на 3,42 руб., до отметки 64 руб./$.

Официальный курс национальной валюты России за последние 10 дней понизился с 57,5 ​​до 64,0 по отношению к доллару США. Это означает, что рубль потерял за это время 11 % к американской валюте, говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов. По словам аналитика, причины резкого падения курса рубля обусловлены одобренным накануне Евросоюзом восьмым пакетом санкций и переходом российско-украинской войны в новую фазу после подрыва Крымского моста. Последние события усиливают давление на российскую экономику, уверен он.

«Понятно, что, хотя официальный курс рубля в настоящее время определяется в основном методами административной стерилизации, спрос и предложение на рынке не остаются в стороне от этих процессов. Вывод валюты из России затруднен, что формирует специфический баланс на внутреннем рынке. Одновременно официальный обменный курс в России существенно влияет на курс покупки – в частности, резко сократилась доля реализации крупных сумм в иностранной валюте».

При этом падение рубля к доллару продолжится, уверен он, ожидая более сильного снижения курса российской валюты в наступающем году: «С одной стороны, бизнес ищет новые рынки, а российские туристы в поисках новых стран для отдыха. Следовательно, ожидается прирост импорта и туристических зарубежных поездок, что повысит спрос на доллары. С другой — нереально долго держать ограничения на валютном рынке, так что будут послабления, которые тоже скажутся на курсе. В целом же санкционный фон не обещает ничего хорошего курсу рубля».

Между тем заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил о значительном замедлении российской экономики, а также о том, что контроль за движением капитала может быть введен в полном объеме, если возникнут серьезные риски для финансовой стабильности. Кстати, отток капитала из РФ, по данным регулятора, составит в текущем году аж 243 млрд долларов. Например, в этом году статистика удивила небывалым приростом денежных переводов из России в Азербайджан. По мнению финансовых аналитиков, такое во многом объясняется перечислениями проживающих за рубежом соотечественников. Только физические лица переправили в нашу республику без малого 1,6 млрд манатов, а это в 3,3 раза больше по сравнению с прошлогодним показателем.

В перечне отправителей доминирует Россия–80% всех приходящихся на Азербайджан личных переводов. Трансграничный денежный поток из соседней страны увеличился почти пятикратно – до 1,3 млрд манатов. Азербайджан не единственная страна, нарастившая долю привлеченных средств физических лиц – нерезидентов. По имеющимся данным, одним из основных направлений денежных переводов из России стали страны СНГ. Начиная с весны во многих государствах Содружества заметно возросли объемы денежных переводов из РФ. Например, это отмечали регуляторы Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, Узбекистана и не входящей в СНГ Грузии.

Судя по всему, именно бегство капитала на волне геополитического обострения, новых санкций и частичной мобилизации давят на рубль. Денежные власти страны уже подверглись объективной критике шокированных происходящим экономистов.

По словам экономиста Сергея Глазьева, «политика попустительства Банка России вывозу денег за рубеж и аресту их противником в нынешних военных условиях вызывает вопрос относительно реальных, а не декларируемых целей его деятельности. По его словам, в этом году из-за денежной политики ЦБ Россия лишается около триллиона долларов, половину из которых составляют государственные резервы.

На этом фоне финансисты рекомендуют гражданам воздержаться от резервирования рублей и золота и отдавать в долгосрочной перспективе предпочтение именно доллару.

«Почему именно доллары США? – говорит независимый аналитик Виталий Калугин. – Возьмите хотя бы 100-долларовую банкноту 1862 года. Эта банкнота, как и любые иные федеральные, начиная с 1861 года, поныне является законным платежным средством. Да, это реальные деньги. Включая такие раритеты, как 500-, 1000- 5000- и 10000 — долларовые купюры 1916, 1918 и 1934 годов. Конечно, расплачиваться тем, чья коллекционная стоимость намного выше номинала, никто не будет, но тем не менее — 160 лет финансовой истории и доверия. При том, что хоть какой-то ЦБ (да и то — частный) появился только в 1913-м.

Сколько с 1861 года сменилось общественных строев, денежных систем, и сколько было проведено денежных реформ в наших пенатах? Кто-то может рассчитываться керенками? Может, ассигнациями царского правительства? Бумагой от страны советов 20-х годов? Или же рублями до реформы 1961? Сотками до реформы Павлова? А может ельцинскими до деноминации? Сколько было напечатано теперь никому не нужной бумаги на территории, ныне называющейся «РФ»?».

По его словам, нынешняя наличная финансовая система тоже вряд ли выдержит будущие испытания: «Доллар, если уж на то пойдет, умрет последним. Намного позже того, как в РФ вместо рубля будет бартер хлеб на одежду».