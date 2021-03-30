Публичную вакцинацию Шойгу в Кремле оценили положительно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают публичную вакцинацию от коронавируса министра обороны Сергея Шойгу.

«Расцениваем только позитивно, потому что личный пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением, бесценен», — ответил он на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что Шойгу и некоторые губернаторы регионов публично сделали прививки от коронавируса.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не сделал вакцинацию на камеры, потому что не хочет «обезьянничать», пресс-секретарь ответил, что каждый государственный деятель является прежде всего человеком со своими внутренними ориентирами, в том числе и глава государства.

«И как раз, говоря об «обезьянничании», наверное, президент говорил о своем видении, как нужно давать пример», — добавил он.