Бывший агент Марко Верратти рассказал о сорвавшемся переходе хавбека «ПСЖ» в «Барселону».

«Игроки в Париже находятся в заключении, всегда делают то, чего хочет клуб, а не они сами. Это тюрьма, там практикуют шантаж.

«ПСЖ» всегда действует путем шантажа. Мы хотели перейти в «Барселону», и это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелайфи сказал мне, что если я продолжу попытки провести сделку с «Барсой», Верратти от меня уйдет… И в конце концов это произошло. Я уверен, что Марко испугался – он не признается, но это так.

С самого первого дня [в «ПСЖ»] Верратти был заключен в тюрьму. Когда мы вели переговоры с «Барселоной», «ПСЖ» встречался с ним несколько раз – они говорили ему, что подпишут Неймара, что построят команду вокруг него… Если вы идете против них, это становится личным.

Бартомеу продолжал звонить Аль-Хелайфи, но он никогда не отвечал на звонки. У меня ужасный опыт общения с ними. Их волнуют только деньги, это клуб, у которого нет души. Они не отпускают, потому что эмир и Аль-Хелайфи думают, что все можно купить, что они могут завоевать мир только благодаря деньгам. Но это, очевидно, невозможно», – сказал Донато Ди Кампли. (sports.ru)