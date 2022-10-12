«Пари Сен-Жермен» минувшим летом был готов провести сделку о продаже нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство парижан хотело выручить за 23-летнего форварда €400 млн. При этом трансфер в мадридский «Реал» не допускался.

Также по ходу летнего трансферного окна у окружения Мбаппе возник вариант с переходом в «Ливерпуль», однако по разным причинам было принято решение отказаться от данной опции.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год. (Газета.Ру)