Волна экспорта российской пшеницы продолжает работать на понижение цен. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго приближаются к самой низкой цене примерно за 17 месяцев, задолго до начала войны в Украине, из-за которой цены взлетели до рекордного уровня в марте прошлого года.

Россия – ключевой поставщик этого злака в Азербайджан. На ее долю приходится львиная доля нашего импорта. По данным ИКАР, цена тонны российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой на условиях франко-борт (FOB) в апреле из черноморских портов на прошлой неделе упала на $13 до $277 за тонну на бирже FOB. Другой поставщик пшеницы – Казахстан снижает экспорт на фоне падения цен. В настоящий момент покупатели из Средней Азии предлагают за тонну зерна $260 (против $315 осенью прошлого года). Словом, цены опускаются…

Удешевление импортируемой пшеницы сказалось на стоимости хлеба в наших краях.

В марте понизились цены на круглый заводской хлеб, причем, разница между прежней и текущей ценой составила 5 гяпик. С11 марта в крупных маркетах стоимость круглого хлеба (zavod çörəyi) весом 650 г была понижена с 70 до 65 гяпик. Как информирует Госслужба по антимонопольной политике, 50-килограммовый мешок с 9 марта подешевел на местном рынке до 35.5–37.2 манатов. В августе минувшего года он стоил 40.7– 41.5 манатов. Судя по всему, речь о самой дешевой муке — из нее выпекают так называемый «социальный хлеб».

Ведомство утверждает, что эта информация – результат мониторинга.

Мол, в рамках мер по контролю регулярно проводятся мониторинги на продуктовых рынках, в том числе цены муки и хлеба, занимающих особое место в корзине жизни. Но отчего тогда провели инспектирование только круглых изделий? И почему не падают цены на прочий хлебобулочный ассортимент прилавков, ведь цены на импортируемую пшеницу и муку понизились повсеместно? Не потому ли, что ведомство отчиталось о сфере фактической ответственности?

Средний чек на заводской круглый хлеб уже многие годы отслеживает Госслужба по антимонопольной политике и контролю потребительского рынка, утверждает глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов:

«Долгие годы правительство вторгалось в процессы ценообразования социального, т.е. заводского хлеба, устанавливая негласные ценовые лимиты. А ведь это незаконное вмешательство в бизнес. Но поскольку социальный хлеб рассчитан на широкие слои и наше население потребляет много хлеба, государство не оставляет этот рынок без контроля и заботится о ценовой стабильности. Я неоднократно говорил, что из-за прессинга производители уменьшают вес круглой выпечки, так что, цены держатся за счет падения качества. Понятно же, что, если цена остается на месте, а издержки растут, предприятия вынуждены как-то компенсировать свои очевидные траты».

В другом своем заявлении он сообщал, что профильные ведомства даже дали указание производителям «социального хлеба» удерживать расценки на установленном уровне: «Считаю такое вмешательство госструктур незаконным. А если хотят узаконить интервенцию, правительству следует установить ценовой лимит. Тогда и претензии к ценам будут законны. У нас же ничего такого нет и в помине, рынок свободный, а пекарни вольны продавать хлеб почем вздумается».

Так что, вполне возможно, что и недавнее понижение заводской выпечки того же порядка…

Другой респондент экономист Эльданиз Амиров в беседе с # подметил временные несовпадения – изменения в цене импортируемого злака не сразу ощущается на наших прилавках, а только через два–три месяца, рассказывает он: «Цены на пшеницу достигли рекордного уровня за последние 20 лет в начале мая прошлого года. У нас подорожание хлеба и муки началось через несколько месяцев после этого. То же самое мы наблюдаем и в случае с понижением. Пшеница падает с января, а цены – только сейчас».

Но подытожим… По данным нашей статистики, в феврале этого года среднемесячная стоимость импорта продовольственной пшеницы в Азербайджан составила $307,4, что на 13% ниже, чем в августе 2022 г. ($354,4).

В российских экспертных кругах утверждают, что азербайджанский бизнес поставляет оттуда преимущественно пшеницу четвертого класса. Внутренние цены на «четверку» без экспортной пошлины держатся сейчас на отметке 12 – 13 тыс. рублей ($160) в зависимости от региона РФ. Пшеница — «пятерка» – еще дешевле. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена сейчас на уровне 15 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.