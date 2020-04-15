Проявления сталинского наследия

Сейчас то редкое время, когда политики всех стран, казалось бы, день и ночь должны думать над решением массы проблем, которые то и дело подбрасывает сама жизнь в связи с неожиданным распространением неизученной болезни. И российские политики в том числе – потому что их страну эта беда тоже не обошла стороной. Но куда там. Депутаты Госдумы РФ почему-то решили, что сейчас самое подходящее время для прожектов, мало что общего имеющих с объективной реальностью. Они в очередной раз подвергли ревизии исторические события. А именно — одобрили перенос даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. О принятых поправках к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

То есть, вот оно — самое прямо насущное сегодня, чего ждут жители всей РФ от своих избранников.

Пытаясь объяснить необходимость таких изменений, авторы законопроекта сослались на указ президиума Верховного Совета СССР, подписанный еще в 1945 году. Этот документ устанавливал 3 сентября праздником победы над Японией и днем всенародного торжества, хотя Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури» именно 2-го числа. Но, по мнению российских законодателей, перенос даты «позволит укрепить исторические основы, патриотические традиции и сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне».

Вообще-то, такие акции уместны, когда уже все настолько хорошо в стране, что депутату и подумать больше не о чем. Но и то, если подобные действия будут служить восстановлению справедливости в каком-либо вопросе. А в данном случае это именно что спорный вопрос – как минимум. Потому что речь вновь идет о попытке намеренного искажения событий прошлого, и в этом деле российская верхушка уже успела заслужить печальную славу лидера.

Тут достаточно даже вспомнить недавние потуги президента Путина, решившего вдруг поразить мир своими фантазиями относительно истинной роли сталинского СССР в годы Второй мировой. Собственно, эти его высказывания в декабре-январе, вызвавшие негодование Польши, мало чем отличались от того, чем пичкали нас, советских школьников, на уроках истории той войны. Это и удручает. Такое ощущение, что мимо сознания Путина и заглядывающих ему в рот депутатов прошли все документы о той войне, впервые опубликованные для советских масс в конце 80-х – начале 90-х годов. Когда стало ясно, что почти все в этих учебниках и вообще в официальной советской истории – ложь.

Что касается дат, нынешние депутаты не оригинальны – их сталинские предшественники точно так же постановили вдруг однажды считать днем победы над гитлеровской Германией не 8 мая, а 9-ое. Хотя именно 8-го был подписан акт о капитуляции, и именно 8 мая ежегодно весь мир отмечает эту дату. Причиной называлось то обстоятельство, что на тот момент немцы еще оказывали сопротивление в Праге. А подавили его 9 мая – вот вам и дата. Но мало ли где еще оставались очаги сопротивления, когда командование армии и руководство страны официально (!) признали свое поражение. Однако самодуру Сталину все было нипочем.

И эту же линию продолжает нынешнее российское руководство. Например, до сих пор отрицается, что СССР вступил во Вторую мировую в середине сентября 1939 года, когда согласно предварительному сговору с гитлеровской Германией, принял участие в разделе и уничтожении соседнего польского государства. СССР ввел войска в Польшу и, заняв ее восточные земли, объявил их частью своей территории. В рамках этой же войны, с согласия Гитлера, советские войска оккупировали три страны Балтии – Латвию, Литву, Эстонию, часть Румынии – Бессарабию (нынешняя Республика Молдова), и часть Финляндии.

Заметим, все это происходило в 1939-40 годах. Но в РФ до сих пор предпочитают закрывать глаза на те неприглядные события, выделяя из Второй мировой некую Великую Отечественную войну — хотя больше никто в мире отдельной эту часть большой войны не признает. 22 июня 1941 года Германия успела первой напасть на своего союзника СССР – и это только один из эпизодов Второй мировой войны. Никуда от этого не денешься.

То есть, в целях восстановления истины и само сочетание слов «Великая Отечественная война» по-хорошему уже должно быть изъято из употребления просто как лживый и надуманный анахронизм сталинской эпохи. А вместо этого российские депутаты продолжают играть во все те же отсталые игры, пытаясь обмануть своих соотечественников в век интернета.