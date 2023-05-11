С каждым днем, отдаляющим нас от победного дня Второй Карабахской войны, всем становится понятным, что окончательное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта доверить Москве нельзя. Чему получено за последние два с половиной года с момента подписания трехстороннего соглашения по прекращению военных действий немало подтверждений.

Если бы тогда ВС Азербайджана завершили начатое и окончательно завладели бы всеми оккупированными территориями Карабаха, то поствоенная история региона и армяно-азербайджанских, турецко-армянских и даже российско-азербайджанских отношений развивалась бы в совершенно другой плоскости, уверены некоторые эксперты. Тем более, что армянские войска и неформальные вооруженные формирования уже бежали, население покинуло территорию и окончательная победа над врагом и деоккупация произошли бы в тех условиях почти бескровно. Или же, коли мы согласились по настойчивым «просьбам» российской стороны проявить «жест доброй воли», то хотя бы под подписанным в ночь с 9 на 10 ноября трехсторонним соглашением должна была бы стоять и подпись турецкого президента, поскольку только так можно было бы сохранить паритет в поствоенных процессах.

Естественно, Армении это соглашение было выгодно, поскольку тем самым Путин спас армянскую армию от окончательного разгрома, и как показали последующие события, оставаясь приверженцем многовековой российской имперской политики, вернул в анклав на территории Азербайджана бежавшее от войны армянское население, и даже переселил туда дополнительно десятки тысяч армян. Ну и, соответственно, бандформирования вернулись на свои прежние позиции, более того – Россия стала их перевооружать, укреплять их боеспособность, тренировать и обучать.

Путин тем самым не только осуществил свою многолетнюю мечту и воцарился одним росчерком пера, не прилагая никаких усилий, в самом Азербайджане, на территории, одновременно прилегающей и к Армении, так и получил абсолютную индульгенцию на влияние на обе страны, как в плане переговорного процесса, так и выбора этими странами политического курса в будущем.

Все это достаточно длинное предисловие понадобилось для понимания неискушенным в политике обывателем происходящего нынче, в частности даже вчера ночью, на армяно-азербайджанской границе и, собственно, в Карабахе. Как известно, начиная с вечера 10 мая азербайджанские позиции в направлении перевала Зод были обстреляны из различных видов оружия подразделениями ВС Армении, естественно, азербайджанская армия ответила на провокацию, после чего перестрелка переросла в обмен артиллерийскими ударами. В результате погиб военнослужащий азербайджанской армии, другой получил тяжелые ранения, по данным Минобороны Армении, ранения различной степени тяжести получили четверо армянских военнослужащих. Стороны конфликта обвинили друг друга в провокации.

Но зачем Армении и Азербайджану, выражающим на всех переговорных площадках готовность к подписанию мирного соглашения, в условиях активизации Запада, в частности США, усадить стороны за стол для скорейшего завершения переговорного процесса, сразу же после четырехдневных переговоров в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и накануне встречи лидеров двух стран, которая должна состояться 14 мая в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, прибегать к очередной эскалации?

Кому это надо и кому выгодно? Брюсселю и Вашингтону точно не надо подталкивать стороны к возгоранию конфликта, они прилагают огромные усилия и проявляют невиданную активность, чтобы Баку и Ереван без каких-либо посредников нашли точки соприкосновения и урегулировали, наконец, конфликт.

Как показывает вся история армяно-азербайджанского конфликта и переговорного процесса, не обходились без «руки» Москвы ни сами истоки военного конфликта, ни его развитие, ни переговорный процесс. Как в плане подталкивания армянской стороны к началу противостояния, так и в ходе его, хотя бы снабжая ее как вооружением, так и помогая в обучении личного состава, иногда даже прямого участия в вооруженных действиях.

И сейчас, когда стороны стремятся к налаживанию прямых контактов без участия третьей стороны, легко проследить, что каждый раз накануне или после переговоров с участием Запада Москва вгрызается зубами и когтями в самую середину процесса и занимает насильно позицию между Баку и Ереваном.

Тут же руководство республик приглашается в Москву, или к ним наезжают эмиссары из Кремля самого высокого уровня, как минимум раздаются звонки. Москва ревностно относится к участию Запада в переговорном процессе, более того, естественно, не заинтересована в подписании мирного соглашения между сторонами конфликта, потому как в этом случае не будет надобности и в пребывании так называемых российских миротворцев в Карабахе, которые расположились там достаточно основательно на более долгий срок, чем предусмотренные трехсторонним соглашением 5 лет. Потому и происходят «провокации» как на границе, так и даже в подконтрольной «миротворцам» зоне, разумеется, при содействии «пятой колонны», которая, несомненно, еще имеет возможности для оказания влияния на события и провоцирования небольших конфликтных ситуаций, которые оказываются достаточными для торможения и даже срыва мирных переговоров.

Понятно, что в Армении есть силы, которые находятся в конфронтации к правящему режиму и выполняющие кремлевский нарратив, не желающие признавать территориальную целостность Азербайджана и Карабах его частью. Но кто стоит за этими силами и как найти обоим странам в себе силы для противостояния давлению? Вот в чем вопрос, который следует осознать и найти пути выхода из порочного круга. Потому как, как выясняется, даже поражение в Украине, на что возлагаем большие надежды как мы, так и армяне, не заставит Москву отказаться от планов по освоению Южного Кавказа.