Противники Пашиняна собрались у здания парламента

Сторонники армянской оппозиции собрались у здания парламента в Ереване, где ожидается выступление премьера Армении Никола Пашиняна на правительственном часе, передает РИА Новости.

Собрались уже несколько тысяч человек. Полиция стянула дополнительные силы как к парламенту, так и к правительству.