Противники Пашиняна собрались у здания парламента

Сторонники армянской оппозиции собрались у здания парламента в Ереване, где ожидается выступление премьера Армении Никола Пашиняна на правительственном часе, передает РИА Новости.
Собрались уже несколько тысяч человек. Полиция стянула дополнительные силы как к парламенту, так и к правительству.
По сообщению местных СМИ, перед митингом полицейские при помощи сварки укрепили забор парламента, а на территории перед зданием законодательного органа разместили светозвуковые гранаты. На крыше здания замечены снайперы.