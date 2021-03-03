Противники Пашиняна собрались у здания парламента

Сторонники армянской оппозиции собрались у здания парламента в Ереване, где ожидается выступление премьера Армении Никола Пашиняна на правительственном часе, передает РИА Новости.
 Собрались уже несколько тысяч человек. Полиция стянула дополнительные силы как к парламенту, так и к правительству.
По сообщению местных СМИ, перед митингом полицейские при помощи сварки укрепили забор парламента, а на территории перед зданием законодательного органа разместили светозвуковые гранаты. На крыше здания замечены снайперы.
| 2021-03-03T16:31:40+04:00 3 марта 2021, 16:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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