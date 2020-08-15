Против кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело

В Беларуси завели уголовное дело против незарегистрированного кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало

— У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел, — заявил Цепкало РИА Новости, подтвердив информацию о возбуждении дела против него.

В российском МВД сообщили, что Валерия Цепкало также объявили в розыск в России.

В конце июля, как сообщал сайт KP.ru, Валерий Цепкало вмесье со своими детьми покинул Беларусь. Свой отъезд из страны он объяснил опасениями за свою безопасность. В республике осталась его жена, Вероника Цепкало, которая после отказа ЦИКа в регистрации мужа кандидатом, стала представительницей объединенного штаба Светланы Тихановской.

Вечером 8 августа Вероника Цепкало также улетела из Беларуси (kp.ru)