Просто посидели: традиция «а-ля Мехтиев» широко шагает по Азербайджану

На днях отечественные сайты распространили информацию о том, что начальник Хачмазского отделения учреждения по отбыванию наказания Пенитенциарной службы Азер Ибрагимов, грубо нарушив требования карантинного режима, отметил свой день рождения в центре отдыха “Meh”, расположенного в селе Славянка Гедабекского района. Согласно информации СМИ, на дне рождения присутствовало около 150 человек.

СМИ пишут, что на дне рождения также присутствовали генерал юстиции Магеррам Гафаров, начальник регионального казначейства Намиг Мамедов и сотрудники правоохранительных органов Гедабекского района.

Мы связались с сотрудниками центра отдыха, чтобы выяснить действительно ли Азер Ибрагимов отмечал свой день рождения в окружении 150 человек? Ведь проведение такого рода мероприятий и с таким количеством людей ни что иное, как грубое нарушение карантинного режима.

Как сообщил нам сотрудник центра Аловсат (к сожалению, он не назвал свою фамилию), никакого дня рождения в «Меh» во время карантина не проводилось.

«Мы не нарушаем законы», — сказал нам Аловсат.

# также обратилось в исполнительную власть Гедабекского района.

«Азер Ибрагимов не проводил день рождения в центре отдыха «Меh» 18 августа 2020 года. Его день рождения в сентябре. 18 августа он просто посидел со своими пятью друзьями в центре отдыха. И все», — сказал нам помощник главы исполнительной власти Гедабека Натик Нагиев.

Обязана ли Пенитенциарная служба Министерства юстиции проверить информацию о нарушении сотрудником карантинного режима, опубликованную в СМИ?

С этим вопросом мы обратились к члену правления Совета Прессы Азеру Хасрету.

«Руководство Пенитенциарной службы вовсе не обязано проверять данную информацию.

Потому что то, чем занимается сотрудник этой структуры вне служебного времени, не касается руководства Пенитенциарной службы», — считает Азер Хасрет.

«Проверкой информации о нарушениях закона, прежде всего, должны заняться правоохранительные органы, это их задача. Но и руководство Пенитенциарной службы также обязано провести служебное расследование и проверить информацию о нарушении сотрудником карантинного режима», — считает глава Объединения Журналистов «Yeni Nəsil» Ариф Алиев.

Как нам удалось выяснить, Пенитенциарная служба уже провела проверку данной информации. По словам заведующего отделом по связям с общественностью Мехмана Садыхова, она не соответствует действительности.

«В связи с этим Пенитенциарная служба собирается выступить с официальным заявлением», — сказал Мехман Садыхов.

Мы не собираемся утверждать, по крайней мере, до официального заявления Минюста, проводил ли торжество по случаю дня рождения Азер Ибрагимов. Одно интересно, почему представители ИВ Гедабекского района знают точную дату дня рождения начальника Хачмазского отделения учреждения по отбыванию наказания Пенитенциарной службы?

И если, после публикации в СМИ, они интересовались деталями торжества, а по фразе «18 августа он просто посидел со своими пятью друзьями в центре отдыха», понятно, что они этим интересовались, то неужели представители ИВ не знают, или «не понимают», что данный шаг сотрудника Минюста все равно является нарушением карантинного режима? Ведь по закону, запрещается собираться группами более 5 человек, а сотрудник минюста + пять друзей, это уже 6 человек. Факты – вещь упрямая…