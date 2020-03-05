Прошлый год отметился не только спадом динамики экономического развития

Прирост ВВП нашей страны – показатель, отражающий динамику экономического роста, в минувшем году проявил падение к позапрошлогоднему своему уровню. Примечательно, что происходят эти процессы в условиях существенного – 26-процентного подорожания импорта

Начнем с того, что стоимость всех конечных товаров и услуг в Азербайджане, выраженная в текущих рыночных ценах, увеличилась по итогам отчетного года на 2,2% — до 81 млрд. 681 млн. манатов (48 млрд. долларов). Для сравнения, в 2018 году прирост номинального ВВП был гораздо выше и составлял 15% — рост на 6 млрд. долларов к макроэкономическому показателю 2017 года. Об этом рассказал корреспонденту # экономист Неймат Алиев, подсчитавший, что рост ВВП в прошлом году отметился снижением к позапрошлому году аж на 5 млрд. долларов.

В минувшем году наблюдался шестикратный спад в темпах прироста ВВП, если сравнивать с динамикой экономического развития, фиксируемой годом ранее, сообщил экономит.

Ведь если приглядеться к показателям экономического развития за минувшие три года, номинальный ВВП Азербайджана составил в прошлом году 48 млрд. долларов, в позапрошлом – 47 млрд. долларов, а в 2017 году был на уровне 41 млрд. долларов. Отсюда видно, что в позапрошлом году ВВП увеличился на 6 млрд. долларов, а в минувшем году его прирост сократился в шесть раз – до 1 млрд. долларов. Иными словами, если в 2018 году прирост ВВП был на уровне 6 млрд. долларов, в прошлом году рыночная стоимость всего объема товаров и услуг увеличилась лишь на 1 млрд. долларов.

ВВП (в млрд. долларов): 2019 год — 48 млрд. долларов; 2018 год — 47 млрд. долларов; 2017 год — 41 млрд. долларов. Следовательно, рост номинального ВВП составил в 2018 году 6 млрд. долларов (47-41=6), в 2019 году — 1 млрд. долларов (48 — 47 = 1). Сравнивая показатели, получаем снижение ВВП в 2019 году на 5 млрд. долларов (6 — 1 = 5). В процентном выражении спад равен 80% (5/6×100), или 6 раз.

Надо понимать, что ВВП представляет собой один из основных макроэкономических показателей развития любой страны. Он характеризует рост экономики и выражает стоимость совокупности всех товаров, произведенных в стране, а темпы его прироста позволяют судить о динамике экономического развития. Исходя из приведенных фактов, экономическое развитие нашей страны в минувшем году замедлилось к показателю, фиксируемому годом ранее.

Однако прошлый год отметился не только спадом динамики экономического развития, но также возросшими расходами на импорт, говорит Алиев. В связи с 26-процентным подорожанием импорта отток валюты из страны в этом направлении достиг 3 млрд. долларов. «А теперь отнимите от 3 млрд. импорта 1 млрд. прироста ВВП в минувшем году. Правильно, вы получите дефицит на уровне 2 млрд. долларов, — продолжил экономист. — Если же учесть внеплановые расходы прошлого года, не оставляет сомнений тот факт, что дефицит был гораздо выше. Отсюда возникает вопрос к эффективности бюджетных инвестиций в экономику страны».

Кстати отметить, суммарные инвестиции в экономику Азербайджана, лежащие в основе экономического роста нашей страны, составили по итогам минувшего года 13,5 млрд. долларов. Для сравнения, в 2018 году суммарные капиталовложения равнялись 17,2 млрд манатов, а это порядка 10 млрд. долларов. Получается, что несмотря на заметный рост инвестиций, динамика роста ВВП в прошлом году существенно отставала от уровня позапрошлого года.

Сложившаяся ситуация не сулит оптимистичных перспектив текущему году, поскольку свидетельствует об ослаблении экономики, говорит Алиев. В довесок этому на показатели экономического роста в текущем году повлияет общий фон мировой экономической рецессии. Тенденции на мировых фондовых биржах усиливают риски снижения валютных поступлений, главным же образом не может не беспокоить понижение цены нефти на мировых биржах. С начала года до конца февраля нефть марки Brent потеряла 24% своей стоимости.

В этой связи экономист допускает сокращение валютных поступлений, проблемы в исполнении доходной части государственной казны, сложности бюджетного финансирования и девальвационное давление на манат.