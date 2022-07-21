Максим Галкин в своем Instagram опубликовал скриншот комментария подписчицы, которая потребовала у юмориста «вернуть» в Россию певицу Аллу Пугачеву.

«Вы, Максим, выступайте, где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию», — написала женщина в комментариях под одним из постов шоумена. Также она отметила, что Галкин обещал супруге спокойную жизнь.

Мужа Примадонны возмутило такое высказывание. «Что значит «Аллочку верните» — она что, шифоньер?» — ответил он на комментарий.

Также Галкин показал скриншоты, в которых подписчики критикуют его выступления за границей. Юморист объяснил, что он уже несколько лет за время творческой карьеры выступал в разных странах. (gazeta.ru)