В Черногории состоялся первый тур президентских выборов, явка на котором составила 63,9% (около 344,7 тысяч избирателей).

Как сообщает государственная телекомпания Черногории, больше всего голосов на президентских выборах набрали нынешний президент Черногории Мило Джуканович («Демократическая партия социалистов») и Яков Милатович (кандидат от движения «Европа сейчас»).

Когда было обработано уже 95,5% голосов, стало известно, что Мило Джуканович набрал 35,3%, а Яков Милатович – 29,3%.

Третьим по количеству голосов (19,1%) стал пророссийский и просербский кандидат Андрей Мандич (глава партии «Новая сербская демократия» и лидер движения «Демократический фронт»). Он не попадает во второй тур выборов, который состоится 2 апреля.